Informations sur le prix de Kuusou (KUUSOU) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00004601 $ 0.00004601 $ 0.00004601 Bas 24 h $ 0.00007108 $ 0.00007108 $ 0.00007108 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00004601$ 0.00004601 $ 0.00004601 Haut 24 h $ 0.00007108$ 0.00007108 $ 0.00007108 Sommet historique $ 0.00007108$ 0.00007108 $ 0.00007108 Prix le plus bas $ 0.00004601$ 0.00004601 $ 0.00004601 Variation du prix (1 h) -12.90% Changement de prix (1J) -12.84% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Kuusou (KUUSOU) est de $0.00005022. Au cours des dernières 24 heures, KUUSOU a évolué entre un minimum de $ 0.00004601 et un maximum de $ 0.00007108, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KUUSOU est $ 0.00007108, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00004601.

En termes de performance à court terme, KUUSOU a évolué de -12.90% au cours de la dernière heure, -12.84% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Kuusou (KUUSOU)

Capitalisation boursière $ 50.23K$ 50.23K $ 50.23K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 50.23K$ 50.23K $ 50.23K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Kuusou est de $ 50.23K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KUUSOU est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 50.23K.