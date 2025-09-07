Informations sur le prix de Kwenta (KWENTA) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 10.41 $ 10.41 $ 10.41 Bas 24 h $ 10.98 $ 10.98 $ 10.98 Haut 24 h Bas 24 h $ 10.41$ 10.41 $ 10.41 Haut 24 h $ 10.98$ 10.98 $ 10.98 Sommet historique $ 790.99$ 790.99 $ 790.99 Prix le plus bas $ 6.88$ 6.88 $ 6.88 Variation du prix (1 h) +0.06% Changement de prix (1J) -2.11% Variation du prix (7 j) -14.77% Variation du prix (7 j) -14.77%

Le prix en temps réel de Kwenta (KWENTA) est de $10.75. Au cours des dernières 24 heures, KWENTA a évolué entre un minimum de $ 10.41 et un maximum de $ 10.98, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KWENTA est $ 790.99, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 6.88.

En termes de performance à court terme, KWENTA a évolué de +0.06% au cours de la dernière heure, -2.11% sur 24 heures et de -14.77% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Kwenta (KWENTA)

Capitalisation boursière $ 5.72M$ 5.72M $ 5.72M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 8.58M$ 8.58M $ 8.58M Offre en circulation 532.38K 532.38K 532.38K Offre totale 797,713.826637721 797,713.826637721 797,713.826637721

La capitalisation boursière actuelle de Kwenta est de $ 5.72M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KWENTA est de 532.38K, avec une offre totale de 797713.826637721. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.58M.