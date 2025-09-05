Informations sur le prix de Kylo The Doge (KYLO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0000011 $ 0.0000011 $ 0.0000011 Bas 24 h $ 0.00002226 $ 0.00002226 $ 0.00002226 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0000011$ 0.0000011 $ 0.0000011 Haut 24 h $ 0.00002226$ 0.00002226 $ 0.00002226 Sommet historique $ 0.00003762$ 0.00003762 $ 0.00003762 Prix le plus bas $ 0.0000011$ 0.0000011 $ 0.0000011 Variation du prix (1 h) -48.69% Changement de prix (1J) -94.16% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Kylo The Doge (KYLO) est de $0.00000113. Au cours des dernières 24 heures, KYLO a évolué entre un minimum de $ 0.0000011 et un maximum de $ 0.00002226, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KYLO est $ 0.00003762, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0000011.

En termes de performance à court terme, KYLO a évolué de -48.69% au cours de la dernière heure, -94.16% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Kylo The Doge (KYLO)

Capitalisation boursière $ 462.99K$ 462.99K $ 462.99K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 462.99K$ 462.99K $ 462.99K Offre en circulation 420.69B 420.69B 420.69B Offre totale 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Kylo The Doge est de $ 462.99K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de KYLO est de 420.69B, avec une offre totale de 420690000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 462.99K.