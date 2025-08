Qu'est-ce que KYVE Network (KYVE)

KYVE, the Web3 data lake solution, is a protocol that enables data providers to standardize, validate, and permanently store blockchain data streams. By leveraging permanent data storage solutions like Arweave, KYVE’s Cosmos SDK chain creates permanent backups and ensures the scalability, immutability, and availability of these resources over time. KYVE’s network is powered by decentralized uploaders and validators funded by $KYVE tokens and aims to operate as a DAO (Decentralized Autonomous Organization) in the near future. This past year KYVE has gained major support, currently backed by top VCs, including Hypersphere Ventures, Coinbase Ventures, Mechanism Capital, CMS Holdings, and blockchains such as Arweave, Avalanche, Solana, Interchain, and NEAR.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de KYVE Network (KYVE) Site officiel

Tokenomics de KYVE Network (KYVE)

Comprendre la tokenomics de KYVE Network (KYVE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token KYVE !