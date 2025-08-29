Informations sur le prix de Lair (LAIR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.01014957 $ 0.01014957 $ 0.01014957 Bas 24 h $ 0.010615 $ 0.010615 $ 0.010615 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.01014957$ 0.01014957 $ 0.01014957 Haut 24 h $ 0.010615$ 0.010615 $ 0.010615 Sommet historique $ 0.04308942$ 0.04308942 $ 0.04308942 Prix le plus bas $ 0.00898223$ 0.00898223 $ 0.00898223 Variation du prix (1 h) -0.50% Changement de prix (1J) -1.56% Variation du prix (7 j) +12.68% Variation du prix (7 j) +12.68%

Le prix en temps réel de Lair (LAIR) est de $0.01036307. Au cours des dernières 24 heures, LAIR a évolué entre un minimum de $ 0.01014957 et un maximum de $ 0.010615, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LAIR est $ 0.04308942, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00898223.

En termes de performance à court terme, LAIR a évolué de -0.50% au cours de la dernière heure, -1.56% sur 24 heures et de +12.68% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Lair (LAIR)

Capitalisation boursière $ 4.93M$ 4.93M $ 4.93M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 10.36M$ 10.36M $ 10.36M Offre en circulation 476.34M 476.34M 476.34M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Lair est de $ 4.93M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LAIR est de 476.34M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 10.36M.