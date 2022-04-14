Découvrez les informations clés sur Lair (LAIR), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Lair (LAIR)

Lair Finance is a crosschain restaking platform, connecting different ecosystems via Layerzero OFT and Lair's unique staking rewards distribution system. Lair started from Kaia chain and is expanding to prominent layer 1 EVM compatible blockchains like Berachain, Story, Injective, and Somnia.

Lair's first restaking product integrates 3M+ web2 users on LINE messenger with Kaia chain via collaboration with the top LINE games. Lair services its own mini game on LINE dApp portal which has 1M+ users.

Site officiel : https://lair.fi/