Tokenomics de LanLan Cat (LANLAN)
Informations sur LanLan Cat (LANLAN)
The OG Cat Meme from Taiwan.
Lan Lan Cat is the most pompous and narcissistic feline in Web3. If he befriends you, just know that, in the end, you'll be the one serving him—just like the rest of humanity already does.
ORIGIN Meet Lan Lan Cat, the viral cat out of Taiwan! Created and written by the legendary Mochi Dad. A Taiwanese creator with a knack for creating cute and relatable characters. One of his signature traits is he always disappears on Mondays...why? Well that's for him to know and for you to find out!
Tokenomics et analyse de prix de LanLan Cat (LANLAN)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de LanLan Cat (LANLAN), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de LanLan Cat (LANLAN) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de LanLan Cat (LANLAN) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens LANLAN qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens LANLAN pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de LANLAN, explorez le prix en direct du token LANLAN !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.