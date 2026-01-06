Prix de latenightonbase aujourd'hui

Le prix de latenightonbase (LATENIGHTONBASE) en direct est actuellement de $ 0, avec une variation de 7.11 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de LATENIGHTONBASE en USD est de $ 0 par LATENIGHTONBASE.

latenightonbase se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 170,495 et une offre en circulation de 999.79M LATENIGHTONBASE. Au cours des dernières 24 heures, LATENIGHTONBASE a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00118025, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.

En termes de performance à court terme, LATENIGHTONBASE a varié de -4.36% au cours de la dernière heure et de +6.58% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour latenightonbase (LATENIGHTONBASE)

Capitalisation boursière $ 170.50K$ 170.50K $ 170.50K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 170.50K$ 170.50K $ 170.50K Offre en circulation 999.79M 999.79M 999.79M Offre totale 999,785,334.7050127 999,785,334.7050127 999,785,334.7050127

La capitalisation boursière actuelle de latenightonbase est de $ 170.50K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LATENIGHTONBASE est de 999.79M, avec une offre totale de 999785334.7050127. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 170.50K.