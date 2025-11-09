Prix de Ledgity Token aujourd'hui

Le prix de Ledgity Token (LDY) en direct est actuellement de $ 0.00893469, avec une variation de 2.07 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de LDY en USD est de $ 0.00893469 par LDY.

Ledgity Token se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 329,734 et une offre en circulation de 36.90M LDY. Au cours des dernières 24 heures, LDY a été échangé entre $ 0.00886665 (plus bas) et $ 0.00912359 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.110451, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00392962.

En termes de performance à court terme, LDY a varié de -- au cours de la dernière heure et de -14.49% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Ledgity Token (LDY)

Capitalisation boursière $ 329.73K$ 329.73K $ 329.73K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 670.10K$ 670.10K $ 670.10K Offre en circulation 36.90M 36.90M 36.90M Offre totale 75,000,000.0 75,000,000.0 75,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Ledgity Token est de $ 329.73K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LDY est de 36.90M, avec une offre totale de 75000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 670.10K.