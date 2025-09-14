Informations sur le prix de LEO Token (LEO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 9.56 $ 9.56 $ 9.56 Bas 24 h $ 9.66 $ 9.66 $ 9.66 Haut 24 h Bas 24 h $ 9.56$ 9.56 $ 9.56 Haut 24 h $ 9.66$ 9.66 $ 9.66 Sommet historique $ 10.14$ 10.14 $ 10.14 Prix le plus bas $ 0.799859$ 0.799859 $ 0.799859 Variation du prix (1 h) +0.02% Changement de prix (1J) +0.23% Variation du prix (7 j) +0.16% Variation du prix (7 j) +0.16%

Le prix en temps réel de LEO Token (LEO) est de $9.58. Au cours des dernières 24 heures, LEO a évolué entre un minimum de $ 9.56 et un maximum de $ 9.66, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LEO est $ 10.14, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.799859.

En termes de performance à court terme, LEO a évolué de +0.02% au cours de la dernière heure, +0.23% sur 24 heures et de +0.16% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour LEO Token (LEO)

Capitalisation boursière $ 8.85B$ 8.85B $ 8.85B Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 9.44B$ 9.44B $ 9.44B Offre en circulation 923.04M 923.04M 923.04M Offre totale 985,239,504.0 985,239,504.0 985,239,504.0

La capitalisation boursière actuelle de LEO Token est de $ 8.85B, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LEO est de 923.04M, avec une offre totale de 985239504.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 9.44B.