Informations sur le prix de LIFI (LIFI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.02952825 $ 0.02952825 $ 0.02952825 Bas 24 h $ 0.03188771 $ 0.03188771 $ 0.03188771 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.02952825$ 0.02952825 $ 0.02952825 Haut 24 h $ 0.03188771$ 0.03188771 $ 0.03188771 Sommet historique $ 0.03303058$ 0.03303058 $ 0.03303058 Prix le plus bas $ 0.02952825$ 0.02952825 $ 0.02952825 Variation du prix (1 h) -0.84% Changement de prix (1J) -5.92% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de LIFI (LIFI) est de $0.02960386. Au cours des dernières 24 heures, LIFI a évolué entre un minimum de $ 0.02952825 et un maximum de $ 0.03188771, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LIFI est $ 0.03303058, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.02952825.

En termes de performance à court terme, LIFI a évolué de -0.84% au cours de la dernière heure, -5.92% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour LIFI (LIFI)

Capitalisation boursière $ 222.03K$ 222.03K $ 222.03K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 222.03K$ 222.03K $ 222.03K Offre en circulation 7.50M 7.50M 7.50M Offre totale 7,500,000.0 7,500,000.0 7,500,000.0

La capitalisation boursière actuelle de LIFI est de $ 222.03K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LIFI est de 7.50M, avec une offre totale de 7500000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 222.03K.