Informations sur le prix de likes (LIKES) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00001538 $ 0.00001538 $ 0.00001538 Bas 24 h $ 0.0000314 $ 0.0000314 $ 0.0000314 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00001538$ 0.00001538 $ 0.00001538 Haut 24 h $ 0.0000314$ 0.0000314 $ 0.0000314 Sommet historique $ 0.0000319$ 0.0000319 $ 0.0000319 Prix le plus bas $ 0.00001538$ 0.00001538 $ 0.00001538 Variation du prix (1 h) +1.67% Changement de prix (1J) -42.64% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de likes (LIKES) est de $0.00001678. Au cours des dernières 24 heures, LIKES a évolué entre un minimum de $ 0.00001538 et un maximum de $ 0.0000314, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LIKES est $ 0.0000319, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001538.

En termes de performance à court terme, LIKES a évolué de +1.67% au cours de la dernière heure, -42.64% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour likes (LIKES)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

La capitalisation boursière actuelle de likes est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LIKES est de 0.00, avec une offre totale de 99999999999.99998. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.68M.