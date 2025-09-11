Informations sur le prix de Lil Frog (LILFROG) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00000408 $ 0.00000408 $ 0.00000408 Bas 24 h $ 0.0158498 $ 0.0158498 $ 0.0158498 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00000408$ 0.00000408 $ 0.00000408 Haut 24 h $ 0.0158498$ 0.0158498 $ 0.0158498 Sommet historique $ 0.0158498$ 0.0158498 $ 0.0158498 Prix le plus bas $ 0.00000408$ 0.00000408 $ 0.00000408 Variation du prix (1 h) +6.00% Changement de prix (1J) -99.90% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Lil Frog (LILFROG) est de $0.00000967. Au cours des dernières 24 heures, LILFROG a évolué entre un minimum de $ 0.00000408 et un maximum de $ 0.0158498, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LILFROG est $ 0.0158498, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000408.

En termes de performance à court terme, LILFROG a évolué de +6.00% au cours de la dernière heure, -99.90% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Lil Frog (LILFROG)

Capitalisation boursière $ 9.67K$ 9.67K $ 9.67K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 9.67K$ 9.67K $ 9.67K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Lil Frog est de $ 9.67K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LILFROG est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 9.67K.