Le prix de Lily (LIY) est actuellement de 0.00372254 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de LIY en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Lily (LIY) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Lily en USD était de $ 0.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Lily en USD était de $ +0.0000026433.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Lily en USD était de $ +0.0016110196.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Lily en USD était de $ +0.0016464443018031867.

Analyse de prix de Lily (LIY)

Découvrez la dernière analyse de prix de Lily : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00371152$ 0.00371152 $ 0.00371152 Haut 24 h $ 0.00380538$ 0.00380538 $ 0.00380538 Sommet historique $ 0.04964321$ 0.04964321 $ 0.04964321 Variation du prix (1 h) -0.29% Changement de prix (1J) -2.15% Variation du prix (7 j) +2.63%

Informations de marché pour Lily (LIY)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :