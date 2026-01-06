Prix de Liora aujourd'hui

Le prix de Liora (LIORA) en direct est actuellement de $ 0.00406896, avec une variation de 2.88 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de LIORA en USD est de $ 0.00406896 par LIORA.

Liora se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 1,427,555 et une offre en circulation de 350.00M LIORA. Au cours des dernières 24 heures, LIORA a été échangé entre $ 0.00403615 (plus bas) et $ 0.00429559 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.281539, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00399564.

En termes de performance à court terme, LIORA a varié de -0.24% au cours de la dernière heure et de -12.24% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Liora (LIORA)

Capitalisation boursière $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.08M$ 4.08M $ 4.08M Offre en circulation 350.00M 350.00M 350.00M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Liora est de $ 1.43M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LIORA est de 350.00M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.08M.