Prix de Liquidy (LQDY)

Prix en temps réel : 1 LQDY à USD

$0.162338
$0.162338
-0.50%1D
Graphique du prix de Liquidy (LQDY) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-03 10:23:47 (UTC+8)

Informations sur le prix de Liquidy (LQDY) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.161798
$ 0.161798
Bas 24 h
$ 0.164457
$ 0.164457
Haut 24 h

$ 0.161798
$ 0.161798

$ 0.164457
$ 0.164457

$ 0.164457
$ 0.164457

$ 0.161037
$ 0.161037

+0.28%

-0.50%

--

--

Le prix en temps réel de Liquidy (LQDY) est de $0.162494. Au cours des dernières 24 heures, LQDY a évolué entre un minimum de $ 0.161798 et un maximum de $ 0.164457, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LQDY est $ 0.164457, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.161037.

En termes de performance à court terme, LQDY a évolué de +0.28% au cours de la dernière heure, -0.50% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Liquidy (LQDY)

$ 1.04M
$ 1.04M

--
----

$ 16.25M
$ 16.25M

6.40M
6.40M

100,000,000.0
100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Liquidy est de $ 1.04M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LQDY est de 6.40M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 16.25M.

Historique du prix de Liquidy (LQDY) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Liquidy en USD était de $ -0.0008319589195064.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Liquidy en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Liquidy en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Liquidy en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.0008319589195064-0.50%
30 jours$ 0--
60 jours$ 0--
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que Liquidy (LQDY)

Liquidy is a Decentralized Autonomous Organization (DAO) on Rujira that operates products and services for decentralized finance. The Liquidy DAO actively manages a treasury of digital assets, including BTC and ETH, which are used productively to generate revenue by market making, lending, staking, and more. These treasury operations are complemented by the Liquidy Swap Router: a parallel optimized multi-hop swap router for Rujira, which improves user experience and earns revenue from swap fees. All aspects of the DAO, treasury, and revenue streams are exclusively owned and governed by LQDY token stakers. The fundamental value of LQDY is derived from its Treasury (NAV) and Net Income. Transparency is at the heart of the DAO, with real-time financial reporting and treasury operations orchestrated by onchain governance. Liquidy is community-owned and has been operating since April 2023.

Ressource de Liquidy (LQDY)

Site officiel

Prévision de prix de Liquidy (USD)

Combien vaudra Liquidy (LQDY) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Liquidy (LQDY) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Liquidy.

Consultez la prévision de prix de Liquidy maintenant !

LQDY en devises locales

Tokenomics de Liquidy (LQDY)

Comprendre la tokenomics de Liquidy (LQDY) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token LQDY !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Liquidy (LQDY)

Combien vaut Liquidy (LQDY) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de LQDY en USD est de 0.162494 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de LQDY à USD ?
Le prix actuel de LQDY en USD est $ 0.162494. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Liquidy ?
La capitalisation boursière de LQDY est de $ 1.04M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de LQDY ?
L'offre en circulation de LQDY est de 6.40M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de LQDY ?
LQDY a atteint un prix ATH de 0.164457 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de LQDY ?
LQDY a vu un prix ATL de 0.161037 USD.
Quel est le volume de trading de LQDY ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour LQDY est de -- USD.
Est-ce que LQDY va augmenter cette année ?
LQDY pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de LQDY pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-03 10:23:47 (UTC+8)

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.