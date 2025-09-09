Informations sur le prix de LiquiHub (LIQUI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.165886 $ 0.165886 $ 0.165886 Bas 24 h $ 0.236031 $ 0.236031 $ 0.236031 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.165886$ 0.165886 $ 0.165886 Haut 24 h $ 0.236031$ 0.236031 $ 0.236031 Sommet historique $ 0.236031$ 0.236031 $ 0.236031 Prix le plus bas $ 0.165877$ 0.165877 $ 0.165877 Variation du prix (1 h) -0.25% Changement de prix (1J) +12.16% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de LiquiHub (LIQUI) est de $0.186117. Au cours des dernières 24 heures, LIQUI a évolué entre un minimum de $ 0.165886 et un maximum de $ 0.236031, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LIQUI est $ 0.236031, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.165877.

En termes de performance à court terme, LIQUI a évolué de -0.25% au cours de la dernière heure, +12.16% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour LiquiHub (LIQUI)

Capitalisation boursière $ 167.58K$ 167.58K $ 167.58K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 186.20K$ 186.20K $ 186.20K Offre en circulation 900.00K 900.00K 900.00K Offre totale 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de LiquiHub est de $ 167.58K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LIQUI est de 900.00K, avec une offre totale de 1000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 186.20K.