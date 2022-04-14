Tokenomics de Little Pepe (LILPEPE)
Informations sur Little Pepe (LILPEPE)
LILPEPE is not just another memecoin—it’s a global movement that harnesses the unstoppable force of internet culture and merges it with the innovation of blockchain. Built as a home for memes in the new world order, LILPEPE represents freedom, creativity, and the collective energy of a community that thrives on humor, virality, and decentralized power. It’s a symbol of resilience, fun, and financial revolution where every meme carries value, every holder becomes part of the story, and every laugh echoes across the blockchain.
Tokenomics de Little Pepe (LILPEPE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Little Pepe (LILPEPE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens LILPEPE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens LILPEPE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.