Informations sur le prix de live on treadmill till 100mill (RUNNER) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00277332 $ 0.00277332 $ 0.00277332 Bas 24 h $ 0.00500548 $ 0.00500548 $ 0.00500548 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00277332$ 0.00277332 $ 0.00277332 Haut 24 h $ 0.00500548$ 0.00500548 $ 0.00500548 Sommet historique $ 0.00500548$ 0.00500548 $ 0.00500548 Prix le plus bas $ 0.00277332$ 0.00277332 $ 0.00277332 Variation du prix (1 h) -5.96% Changement de prix (1J) -38.65% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de live on treadmill till 100mill (RUNNER) est de $0.00269764. Au cours des dernières 24 heures, RUNNER a évolué entre un minimum de $ 0.00277332 et un maximum de $ 0.00500548, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de RUNNER est $ 0.00500548, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00277332.

En termes de performance à court terme, RUNNER a évolué de -5.96% au cours de la dernière heure, -38.65% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour live on treadmill till 100mill (RUNNER)

Capitalisation boursière $ 2.77M$ 2.77M $ 2.77M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.77M$ 2.77M $ 2.77M Offre en circulation 999.93M 999.93M 999.93M Offre totale 999,927,977.836105 999,927,977.836105 999,927,977.836105

La capitalisation boursière actuelle de live on treadmill till 100mill est de $ 2.77M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RUNNER est de 999.93M, avec une offre totale de 999927977.836105. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.77M.