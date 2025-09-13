Informations sur le prix de Lizard (LIZARD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.00121055 Haut 24 h $ 0.0013918 Sommet historique $ 0.0135021 Prix le plus bas $ 0.00114692 Variation du prix (1 h) +3.50% Changement de prix (1J) +7.60% Variation du prix (7 j) -28.80%

Le prix en temps réel de Lizard (LIZARD) est de $0.00136376. Au cours des dernières 24 heures, LIZARD a évolué entre un minimum de $ 0.00121055 et un maximum de $ 0.0013918, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LIZARD est $ 0.0135021, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00114692.

En termes de performance à court terme, LIZARD a évolué de +3.50% au cours de la dernière heure, +7.60% sur 24 heures et de -28.80% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Lizard (LIZARD)

Capitalisation boursière $ 1.36M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.36M Offre en circulation 999.96M Offre totale 999,963,060.768236

La capitalisation boursière actuelle de Lizard est de $ 1.36M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LIZARD est de 999.96M, avec une offre totale de 999963060.768236. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.36M.