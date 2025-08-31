Informations sur le prix de lmeow (LMEOW) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0105839 $ 0.0105839 $ 0.0105839 Bas 24 h $ 0.01119465 $ 0.01119465 $ 0.01119465 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0105839$ 0.0105839 $ 0.0105839 Haut 24 h $ 0.01119465$ 0.01119465 $ 0.01119465 Sommet historique $ 0.098616$ 0.098616 $ 0.098616 Prix le plus bas $ 0.00337218$ 0.00337218 $ 0.00337218 Variation du prix (1 h) +1.00% Changement de prix (1J) +4.58% Variation du prix (7 j) -19.84% Variation du prix (7 j) -19.84%

Le prix en temps réel de lmeow (LMEOW) est de $0.01110526. Au cours des dernières 24 heures, LMEOW a évolué entre un minimum de $ 0.0105839 et un maximum de $ 0.01119465, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LMEOW est $ 0.098616, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00337218.

En termes de performance à court terme, LMEOW a évolué de +1.00% au cours de la dernière heure, +4.58% sur 24 heures et de -19.84% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour lmeow (LMEOW)

Capitalisation boursière $ 11.11M$ 11.11M $ 11.11M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 11.11M$ 11.11M $ 11.11M Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de lmeow est de $ 11.11M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LMEOW est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 11.11M.