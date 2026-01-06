Prix de Lnfi Network aujourd'hui

Le prix de Lnfi Network (LN) en direct est actuellement de $ 0.00913331, avec une variation de 0.86 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de LN en USD est de $ 0.00913331 par LN.

Lnfi Network se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 894,250 et une offre en circulation de 97.92M LN. Au cours des dernières 24 heures, LN a été échangé entre $ 0.00911636 (plus bas) et $ 0.00922281 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.056908, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00897802.

En termes de performance à court terme, LN a varié de +0.18% au cours de la dernière heure et de -7.60% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Lnfi Network (LN)

Capitalisation boursière $ 894.25K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 9.13M Offre en circulation 97.92M Offre totale 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Lnfi Network est de $ 894.25K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LN est de 97.92M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 9.13M.