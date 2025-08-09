Qu'est-ce que Loaded Lions (LION)

Loaded Lions, the flagship NFT collection of Crypto.com has launched their native token, $LION. $LION serves as the financial backbone of the project and the core utility token within the ecosystem. $LION will be available on the Cronos EVM chain at launch, with plans to expand LION to Ethereum, Solana and other ecosystems! Token holders will be able to stake LION in on-chain vaults and other programmes in the Crypto.com App to receive generous token rewards, special App perks and Loaded Lions: Mane City benefits. In the long run, the token will grant holders governance rights and the ability to participate in decision-making to shape the Loaded Lions ecosystem.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de Loaded Lions (LION) Livre blanc Site officiel

Tokenomics de Loaded Lions (LION)

Comprendre la tokenomics de Loaded Lions (LION) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token LION !