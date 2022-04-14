Tokenomics de Loaded Lions (LION)
Informations sur Loaded Lions (LION)
Loaded Lions, the flagship NFT collection of Crypto.com has launched their native token, $LION. $LION serves as the financial backbone of the project and the core utility token within the ecosystem. $LION will be available on the Cronos EVM chain at launch, with plans to expand LION to Ethereum, Solana and other ecosystems!
Token holders will be able to stake LION in on-chain vaults and other programmes in the Crypto.com App to receive generous token rewards, special App perks and Loaded Lions: Mane City benefits. In the long run, the token will grant holders governance rights and the ability to participate in decision-making to shape the Loaded Lions ecosystem.
Tokenomics et analyse de prix de Loaded Lions (LION)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Loaded Lions (LION), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Loaded Lions (LION) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Loaded Lions (LION) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens LION qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens LION pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de LION, explorez le prix en direct du token LION !
Prévision du prix de LION
Vous voulez savoir dans quelle direction LION pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de LION combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.