Prix de LOL Land aujourd'hui

Le prix de LOL Land (LOL) en direct est actuellement de $ 0.00045597, avec une variation de 4.37 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de LOL en USD est de $ 0.00045597 par LOL.

LOL Land se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 615,563 et une offre en circulation de 1.35B LOL. Au cours des dernières 24 heures, LOL a été échangé entre $ 0.00043687 (plus bas) et $ 0.00045691 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00125156, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00022592.

En termes de performance à court terme, LOL a varié de -0.20% au cours de la dernière heure et de +16.83% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour LOL Land (LOL)

Capitalisation boursière $ 615.56K$ 615.56K $ 615.56K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M Offre en circulation 1.35B 1.35B 1.35B Offre totale 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de LOL Land est de $ 615.56K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LOL est de 1.35B, avec une offre totale de 5000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.28M.