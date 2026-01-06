Qu’est-ce que LoomSync ?

LoomSync est un agent sur chaîne alimenté par l’intelligence artificielle, construit sur la BNB Smart Chain, qui permet aux utilisateurs d’effectuer des interactions complexes sur la blockchain à l’aide du langage naturel. En s’appuyant sur ShellAgent de MyShell.ai, LoomSync facilite des actions telles que le transfert de tokens, le déploiement de contrats et l’analyse sur chaîne grâce à une saisie intuitive via chat. La plateforme vise à simplifier l’accès à la DeFi et à la participation sur chaîne en éliminant les barrières techniques et en introduisant des interactions basées sur l’intention. Grâce à l’intégration du traitement du langage naturel, de l’optimisation des frais de gaz et de l’exécution en temps réel, LoomSync imagine un avenir où les interactions avec la blockchain seront aussi simples que de donner une commande orale ou écrite. Elle s’adresse aussi bien aux nouveaux venus qu’aux utilisateurs expérimentés à la recherche d’une passerelle plus efficace, transparente et accessible vers l’écosystème décentralisé.

Quel est le prix actuel du marché de LOOM ?

Il est actuellement évalué à $0.00000635, ce qui reflète une variation de prix de -- % au cours des dernières 24 heures. Les mises à jour des prix tiennent compte des données de marché agrégées en temps réel.

Quelle est la liquidité de LoomSync sur les différentes bourses ?

Avec un score de liquidité de --/100, LOOM affiche une profondeur de marché stable sur les plateformes de trading à fort volume.

Quel est le volume quotidien de LOOM ?

Durant les dernières 24 heures, les traders ont échangé pour une valeur de $-- de LOOM. Un volume élevé de transactions contribue à des écarts plus serrés et à des transactions plus fluides.

Quelle est la fourchette de prix d'aujourd'hui pour LoomSync ?

Il a été échangé entre $ et $, capturant ainsi la fenêtre de volatilité de la journée.

Qu'est-ce qui détermine l'accessibilité et la popularité de LOOM sur les marchés mondiaux ?

Les facteurs incluent les listes sur les bourses, la disponibilité des paires de trading, la profondeur de la liquidité, ainsi que le degré d'intégration de LOOM dans l'écosystème de --.