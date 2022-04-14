Tokenomics de Lord of Dragons (LOGT)
Informations sur Lord of Dragons (LOGT)
Lord of Dragons (LOD), a 3D MMORPG, offers NFTs and Play-to-Earn mechanics optimized for mobile devices. The game emphasizes player experience, boasting stunning graphics and a dual-token economy. Prioritizing sustainability and engaging P2E gameplay, LOD attracts users seeking immersive, rewarding experiences in a thriving ecosystem.
Lord of Dragons excels as a unique Play-to-Earn game with various activities, including dungeons, boss fights, PVP duels, and 500-player guild sieges. Promoting group play, LOD incentivizes teamwork and offers customizable battle experiences through class selection, weapon allocation, and party combinations. The medieval fantasy narrative entices exploration while outstanding graphics heighten immersion, making LOD an exceptional gaming experience.
Developed by an experienced game studio, Sotem Mobile, Lord of Dragons gained dedicated 60k followers on Twitter and 35k on Discord after its announcement in early 2022. The open beta test in Q4 2022 drew 15k active user wallets worldwide. In Feb 2023, LOD's governance token, $LOGT, listed on Poloniex, quickly became the top gainer, gaining global attention from eager traders.
The next phase elevates gaming experiences for fans, leveraging open beta feedback. LOD's team addresses bugs for seamless gameplay while organizing the Beny Mystery Box NFT collection debut. With NFT sales, the game officially launches, immersing players in LOD's enthralling world. The team focuses on community expansion and ecosystem growth through consistent, engaging content updates.
Players earn and spend LOGT and LORT tokens for diverse purposes. LOGT, a governance token, empowers top players in decision-making on game policy. LORT, a reward token, is earned through daily quests. Both tokens can be used to cash out or purchase items, boosting characters and fostering a thriving in-game ecosystem. This dual-token system incentivizes players, driving the game's continued growth and success.
Tokenomics et analyse de prix de Lord of Dragons (LOGT)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Lord of Dragons (LOGT), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Lord of Dragons (LOGT) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Lord of Dragons (LOGT) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens LOGT qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens LOGT pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de LOGT, explorez le prix en direct du token LOGT !
