Informations sur le prix de Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 109,871 Haut 24 h $ 111,261 Sommet historique $ 111,261 Prix le plus bas $ 109,871 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -0.28% Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC) est de $110,198. Au cours des dernières 24 heures, ENZOBTC a évolué entre un minimum de $ 109,871 et un maximum de $ 111,261, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ENZOBTC est $ 111,261, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 109,871.

En termes de performance à court terme, ENZOBTC a évolué de -- au cours de la dernière heure, -0.28% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Lorenzo Wrapped Bitcoin (ENZOBTC)

Capitalisation boursière $ 81.29M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 81.29M Offre en circulation 737.66 Offre totale 737.65827796

La capitalisation boursière actuelle de Lorenzo Wrapped Bitcoin est de $ 81.29M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ENZOBTC est de 737.66, avec une offre totale de 737.65827796. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 81.29M.