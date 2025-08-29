Informations sur le prix de Loud (LOUD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.01678074$ 0.01678074 $ 0.01678074 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.03% Changement de prix (1J) +0.47% Variation du prix (7 j) +0.63% Variation du prix (7 j) +0.63%

Le prix en temps réel de Loud (LOUD) est de --. Au cours des dernières 24 heures, LOUD a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LOUD est $ 0.01678074, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, LOUD a évolué de -0.03% au cours de la dernière heure, +0.47% sur 24 heures et de +0.63% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Loud (LOUD)

Capitalisation boursière $ 217.32K$ 217.32K $ 217.32K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 217.32K$ 217.32K $ 217.32K Offre en circulation 999.91M 999.91M 999.91M Offre totale 999,909,101.781809 999,909,101.781809 999,909,101.781809

La capitalisation boursière actuelle de Loud est de $ 217.32K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LOUD est de 999.91M, avec une offre totale de 999909101.781809. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 217.32K.