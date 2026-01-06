Prix de Loyal aujourd'hui

Le prix de Loyal (LOYAL) en direct est actuellement de $ 0.23767, avec une variation de 0.12 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de LOYAL en USD est de $ 0.23767 par LOYAL.

Loyal se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 2,969,952 et une offre en circulation de 12.49M LOYAL. Au cours des dernières 24 heures, LOYAL a été échangé entre $ 0.236752 (plus bas) et $ 0.238815 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.371779, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.180699.

En termes de performance à court terme, LOYAL a varié de -0.01% au cours de la dernière heure et de +0.22% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Loyal (LOYAL)

Capitalisation boursière $ 2.97M$ 2.97M $ 2.97M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.89M$ 4.89M $ 4.89M Offre en circulation 12.49M 12.49M 12.49M Offre totale 20,571,790.433036 20,571,790.433036 20,571,790.433036

La capitalisation boursière actuelle de Loyal est de $ 2.97M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LOYAL est de 12.49M, avec une offre totale de 20571790.433036. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.89M.