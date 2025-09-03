Qu'est-ce que Lulu the Ostrich (LULU)

Lulu The Ostrich (LULU) is a cryptocurrency token launched on the Solana-based Bags launchpad platform, with transaction fees directed to support Universal Ostrich Farms in Edgewood, British Columbia. Universal Ostrich Farms is a family-run establishment that has raised healthy ostriches for over 30 years and is currently engaged in legal efforts to prevent a cull ordered by the Canadian Food Inspection Agency. The token aims to raise awareness and provide financial support for the farm’s legal and operational expenses.

LULU en devises locales

Tokenomics de Lulu the Ostrich (LULU)

Comprendre la tokenomics de Lulu the Ostrich (LULU) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet.

Combien vaut Lulu the Ostrich (LULU) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de LULU en USD est de 0.00012112 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de LULU à USD ? $ 0.00012112 . Quelle est la capitalisation boursière de Lulu the Ostrich ? La capitalisation boursière de LULU est de $ 121.75K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de LULU ? L'offre en circulation de LULU est de 1000.00M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de LULU ? LULU a atteint un prix ATH de 0.00016217 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de LULU ? LULU a vu un prix ATL de 0.00006237 USD . Quel est le volume de trading de LULU ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour LULU est de -- USD .

