Le prix de Lumoz (MOZ) est actuellement de 0.00135285 USD avec une capitalisation boursière de $ 1.95M USD. Le prix de MOZ en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de Lumoz (MOZ) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Lumoz en USD était de $ -0.000101342439708816.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Lumoz en USD était de $ +0.0003567853.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Lumoz en USD était de $ -0.0010411298.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Lumoz en USD était de $ -0.008742440414004818.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ -0.000101342439708816 -6.96% 30 jours $ +0.0003567853 +26.37% 60 jours $ -0.0010411298 -76.95% 90 jours $ -0.008742440414004818 -86.59%

Analyse de prix de Lumoz (MOZ)

Découvrez la dernière analyse de prix de Lumoz : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00129234$ 0.00129234 $ 0.00129234 Haut 24 h $ 0.00145918$ 0.00145918 $ 0.00145918 Sommet historique $ 0.03642493$ 0.03642493 $ 0.03642493 Variation du prix (1 h) +3.61% Changement de prix (1J) -6.96% Variation du prix (7 j) +0.17%

Informations de marché pour Lumoz (MOZ)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :