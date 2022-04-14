Découvrez les informations clés sur Lunctron (LTRN), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

LUNCtron ($LTRN) is a 100% community-driven token built on the Terra Classic blockchain. It launched with every token is already in circulation.

The project’s mission is to bring new energy and culture to Terra Classic through a blend of memes, staking, burns, and fun utilities like community-driven games and LP locking.

LUNCtron combines meme power + real utility to strengthen the $LUNC ecosystem and keep Terra Classic active, engaging, and evolving. ⚡

Site officiel : https://www.luncmarket.com/lunctron/