Prix de Lunos aujourd'hui

Le prix de Lunos (UNO) en direct est actuellement de $ 0.00118198, avec une variation de 3.35 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de UNO en USD est de $ 0.00118198 par UNO.

Lunos se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 273,682 et une offre en circulation de 231.99M UNO. Au cours des dernières 24 heures, UNO a été échangé entre $ 0.00117972 (plus bas) et $ 0.00122614 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 1.24, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00110441.

En termes de performance à court terme, UNO a varié de -0.18% au cours de la dernière heure et de -22.38% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Lunos (UNO)

Capitalisation boursière $ 273.68K$ 273.68K $ 273.68K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 374.53K$ 374.53K $ 374.53K Offre en circulation 231.99M 231.99M 231.99M Offre totale 317,470,452.8070446 317,470,452.8070446 317,470,452.8070446

La capitalisation boursière actuelle de Lunos est de $ 273.68K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de UNO est de 231.99M, avec une offre totale de 317470452.8070446. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 374.53K.