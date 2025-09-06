Informations sur le prix de Lympo Market (LMT) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 1.76$ 1.76 $ 1.76 Prix le plus bas $ 0.00009641$ 0.00009641 $ 0.00009641 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) -61.73% Variation du prix (7 j) -61.73%

Le prix en temps réel de Lympo Market (LMT) est de $0.00021584. Au cours des dernières 24 heures, LMT a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LMT est $ 1.76, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00009641.

En termes de performance à court terme, LMT a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de -61.73% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Lympo Market (LMT)

Capitalisation boursière $ 33.51K$ 33.51K $ 33.51K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 269.81K$ 269.81K $ 269.81K Offre en circulation 155.25M 155.25M 155.25M Offre totale 1,250,000,000.0 1,250,000,000.0 1,250,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Lympo Market est de $ 33.51K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LMT est de 155.25M, avec une offre totale de 1250000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 269.81K.