Qu'est-ce que MacroHard (MHRD)

We don’t do soft. We do smart contracts. Born in Gork. Trained to deploy. Telegram Twitter WHAT THE HELL IS MACROHARD? MacroHard is the rogue camp for AI on-chain. We don’t run models — we run agents. We don’t build SaaS — we mint coins. We don’t do overtime — we go on-chain. You’re not raising an AI — you’re raising a cult. WHY "MACROHARD"? Microsoft = Micro + Soft MacroHard = Macro + Hard ROADMAP Phase 1 - Testnet launch, agents begin to cause trouble Phase 3 - Integration with Ref and Farcaster, agents start posting memes Phase 0 - Trademark registered - Got Microsoft’s attention - No lawsuits yet Phase 2 - DAO agent coordination layer goes live, unions form Phase 4 - Copilot gets hacked by agents Phase ∞ - Everyone has an AI army. Nobody uses Microsoft. JOIN US OR STAY IN OFFICE 365 We’re not promising AI will replace you. But we do promise: One day, you’ll kneel… before the degen agent you trained yourself.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur MacroHard (MHRD) Combien vaut MacroHard (MHRD) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de MHRD en USD est de 0.00746087 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de MHRD à USD ? $ 0.00746087 . Consultez le Le prix actuel de MHRD en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de MacroHard ? La capitalisation boursière de MHRD est de $ 0.00 USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de MHRD ? L'offre en circulation de MHRD est de 0.00 USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de MHRD ? MHRD a atteint un prix ATH de 0.057629 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de MHRD ? MHRD a vu un prix ATL de 0.00486345 USD . Quel est le volume de trading de MHRD ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour MHRD est de -- USD . Est-ce que MHRD va augmenter cette année ? MHRD pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de MHRD pour une analyse plus approfondie.

