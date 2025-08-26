Qu'est-ce que MAFIA AI by Virtuals (MAFIA)

The crypto early-warning system that turns signals into automated trades. MAFIA AI is a crypto signals and automation platform set in the dystopian world of Cryptopolis. Users create triggers from real-time market intel—executing trades, rebalances, and alerts automatically. Wrapped in a mafia-themed gamified experience, agents rise through ranks by mastering signals and strategy. Join the Syndicate of Shadows and reclaim your edge against the machines. The Underboss Protocol A decentralized AI-powered DeFi protocol where artificial intelligence meets financial sovereignty. Trust no one, control everything.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) Combien vaut MAFIA AI by Virtuals (MAFIA) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de MAFIA en USD est de 0.00018015 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de MAFIA à USD ? $ 0.00018015 . Consultez le Le prix actuel de MAFIA en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de MAFIA AI by Virtuals ? La capitalisation boursière de MAFIA est de $ 91.63K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de MAFIA ? L'offre en circulation de MAFIA est de 500.00M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de MAFIA ? MAFIA a atteint un prix ATH de 0.00025421 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de MAFIA ? MAFIA a vu un prix ATL de 0.00017927 USD . Quel est le volume de trading de MAFIA ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour MAFIA est de -- USD . Est-ce que MAFIA va augmenter cette année ? MAFIA pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de MAFIA pour une analyse plus approfondie.

