Prix de MAGA Coin BSC aujourd'hui

Le prix de MAGA Coin BSC (MAGA) en direct est actuellement de $ 0.0001546, avec une variation de 0.00 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de MAGA en USD est de $ 0.0001546 par MAGA.

MAGA Coin BSC se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 31,334 et une offre en circulation de 202.68M MAGA. Au cours des dernières 24 heures, MAGA a été échangé entre $ 0 (plus bas) et $ 0 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.02304683, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00004689.

En termes de performance à court terme, MAGA a varié de -- au cours de la dernière heure et de 0.00% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour MAGA Coin BSC (MAGA)

Capitalisation boursière $ 31.33K$ 31.33K $ 31.33K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 31.33K$ 31.33K $ 31.33K Offre en circulation 202.68M 202.68M 202.68M Offre totale 202,680,774.58663014 202,680,774.58663014 202,680,774.58663014

La capitalisation boursière actuelle de MAGA Coin BSC est de $ 31.33K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MAGA est de 202.68M, avec une offre totale de 202680774.58663014. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 31.33K.