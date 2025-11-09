Prix de MAGA Hat aujourd'hui

Le prix de MAGA Hat (MAGA) en direct est actuellement de $ 0.00000384, avec une variation de 1.30 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de MAGA en USD est de $ 0.00000384 par MAGA.

MAGA Hat se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 1,576,060 et une offre en circulation de 410.29B MAGA. Au cours des dernières 24 heures, MAGA a été échangé entre $ 0.00000377 (plus bas) et $ 0.00000392 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00073793, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00000355.

En termes de performance à court terme, MAGA a varié de -0.12% au cours de la dernière heure et de -14.85% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour MAGA Hat (MAGA)

Capitalisation boursière $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Offre en circulation 410.29B 410.29B 410.29B Offre totale 413,340,042,866.44934 413,340,042,866.44934 413,340,042,866.44934

La capitalisation boursière actuelle de MAGA Hat est de $ 1.58M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MAGA est de 410.29B, avec une offre totale de 413340042866.44934. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.59M.