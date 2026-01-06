Quel est le prix en temps réel de Maneki Neko aujourd'hui ?

Le prix en direct de Maneki Neko s'élève à $0.00004985, avec une variation de -- % au cours des dernières 24 heures. Ce chiffre est actualisé en permanence pour refléter précisément les conditions du marché mondial.

À quoi ressemble la structure quotidienne des prix pour NEKO ?

NEKO a échangé entre $ et $, offrant ainsi un aperçu de la force des prix intrajournaliers et des zones potentielles de cassure.

Quelle est l'ampleur de la volatilité affichée par Maneki Neko aujourd'hui ?

Le token a connu une volatilité de -- % au cours de la dernière journée, aidant ainsi les traders à déterminer si le marché est stable ou fortement réactif.

Dans quelle zone technique NEKO évolue-t-il actuellement ?

Les mouvements de prix par rapport aux sommets et creux récents indiquent que NEKO présente une dynamique modérée à court terme, influencée par la liquidité et la direction générale du marché.

Quel est le classement global et la taille du marché pour Maneki Neko ?

Avec une capitalisation boursière de $49850, Maneki Neko occupe le #8361, ce qui témoigne d'une forte présence sur le marché et d'un vif intérêt des investisseurs.

Quelle a été l'activité de trading récente pour NEKO ?

Le token a généré un volume de trading de $-- sur 24 heures, illustrant un engagement actif des traders du monde entier.

Comment Maneki Neko se compare-t-il à son ATH et à son ATL ?

Son ATH est de $0.00521919, tandis que son ATL est de $0.00004985, offrant ainsi une perspective sur le potentiel de prix à long terme et les baisses observées.

Quels sont les fondamentaux qui influencent le comportement du marché de NEKO ?

Les facteurs clés incluent l'offre en circulation (1000000000.0 tokens), la performance de la catégorie dans Meme,Base Ecosystem,Base Meme, ainsi que l'activité sur la chaîne --, tous ces éléments façonnant l'évolution des prix du token.