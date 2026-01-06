Prix de Manyufest aujourd'hui

Le prix de Manyufest (MFEST) en direct est actuellement de $ 0.00000672, avec une variation de 2.05 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de MFEST en USD est de $ 0.00000672 par MFEST.

Manyufest se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 6,358.2 et une offre en circulation de 946.60M MFEST. Au cours des dernières 24 heures, MFEST a été échangé entre $ 0.00000656 (plus bas) et $ 0.00000678 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.00035086, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.0000059.

En termes de performance à court terme, MFEST a varié de -0.22% au cours de la dernière heure et de +8.43% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Manyufest (MFEST)

Capitalisation boursière $ 6.36K$ 6.36K $ 6.36K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 6.36K$ 6.36K $ 6.36K Offre en circulation 946.60M 946.60M 946.60M Offre totale 946,600,027.8372281 946,600,027.8372281 946,600,027.8372281

La capitalisation boursière actuelle de Manyufest est de $ 6.36K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MFEST est de 946.60M, avec une offre totale de 946600027.8372281. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.36K.