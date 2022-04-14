Tokenomics de Market Cap (MCAP)
Informations sur Market Cap (MCAP)
Market Cap is a digital project centered around the creation and distribution of market-themed virtual collectibles, with its primary symbol being a blue cap featuring the letter "M." The project is built on the idea of representing, in a symbolic and playful way, the culture and language of the crypto and financial ecosystem through simple yet meaningful digital objects. Rather than promising returns or offering complex financial products, Market Cap focuses on a conceptual approach: delivering a digital piece that visually represents the idea of a "market cap" — a term commonly used in financial analysis and cryptocurrency trading.
Market Cap is not an investment platform, DeFi protocol, or a token with advanced technical utility. Its focus is purely symbolic and cultural. The digital cap acts as a form of expression within crypto communities, where terms like “market cap,” “capitulation,” or “putting on the cap” are part of the everyday jargon. In this way, the project positions itself as a visual icon within the collective imagination of the blockchain world, with a clear and recognizable identity that can be reused as an NFT, PFP (profile picture), or accessory in metaverse platforms depending on future integrations.
Tokenomics et analyse de prix de Market Cap (MCAP)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Market Cap (MCAP), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Market Cap (MCAP) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Market Cap (MCAP) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MCAP qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MCAP pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MCAP, explorez le prix en direct du token MCAP !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.