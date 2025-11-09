Prix de Market Maker DAO aujourd'hui

Le prix de Market Maker DAO (MMDAO) en direct est actuellement de $ 0.00460179, avec une variation de 0.25 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de MMDAO en USD est de $ 0.00460179 par MMDAO.

Market Maker DAO se classe actuellement au n°- par capitalisation boursière, avec une valeur de $ 460,179 et une offre en circulation de 100.00M MMDAO. Au cours des dernières 24 heures, MMDAO a été échangé entre $ 0.00454797 (plus bas) et $ 0.00464923 (plus haut), reflétant une activité du marché. Son plus haut historique est de $ 0.04386478, tandis que son plus bas historique s'établit à $ 0.00273379.

En termes de performance à court terme, MMDAO a varié de -0.12% au cours de la dernière heure et de -39.95% au cours des 7 derniers jours. Au cours de la dernière journée, le volume total de trading a atteint --.

Informations de marché pour Market Maker DAO (MMDAO)

Capitalisation boursière $ 460.18K$ 460.18K $ 460.18K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 460.18K$ 460.18K $ 460.18K Offre en circulation 100.00M 100.00M 100.00M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Market Maker DAO est de $ 460.18K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MMDAO est de 100.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 460.18K.