Informations sur le prix de Market Maverick (LUIGI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.163593$ 0.163593 $ 0.163593 Prix le plus bas $ 0.00108121$ 0.00108121 $ 0.00108121 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) -8.89% Variation du prix (7 j) -8.89%

Le prix en temps réel de Market Maverick (LUIGI) est de $0.00162587. Au cours des dernières 24 heures, LUIGI a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LUIGI est $ 0.163593, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00108121.

En termes de performance à court terme, LUIGI a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de -8.89% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Market Maverick (LUIGI)

Capitalisation boursière $ 34.14K$ 34.14K $ 34.14K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 34.14K$ 34.14K $ 34.14K Offre en circulation 21.00M 21.00M 21.00M Offre totale 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Market Maverick est de $ 34.14K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LUIGI est de 21.00M, avec une offre totale de 21000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 34.14K.