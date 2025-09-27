Le prix en temps réel de Market Maverick est aujourd'hui de 0.00162587 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de LUIGI à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix LUIGI facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Market Maverick est aujourd'hui de 0.00162587 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de LUIGI à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix LUIGI facilement sur MEXC maintenant.

Prix de Market Maverick (LUIGI)

Non listé

Prix en temps réel : 1 LUIGI à USD

$0.00162587
$0.00162587
0.00%1D
Graphique du prix de Market Maverick (LUIGI) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-27 09:17:29 (UTC+8)

Informations sur le prix de Market Maverick (LUIGI) en USD

$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.163593
$ 0.163593$ 0.163593

$ 0.00108121
$ 0.00108121$ 0.00108121

-8.89%

-8.89%

Le prix en temps réel de Market Maverick (LUIGI) est de $0.00162587. Au cours des dernières 24 heures, LUIGI a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LUIGI est $ 0.163593, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00108121.

En termes de performance à court terme, LUIGI a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de -8.89% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Market Maverick (LUIGI)

$ 34.14K
$ 34.14K$ 34.14K

$ 34.14K
$ 34.14K$ 34.14K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Market Maverick est de $ 34.14K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LUIGI est de 21.00M, avec une offre totale de 21000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 34.14K.

Historique du prix de Market Maverick (LUIGI) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Market Maverick en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Market Maverick en USD était de $ -0.0004860822.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Market Maverick en USD était de $ -0.0006711158.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Market Maverick en USD était de $ +0.0000685821431526744.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0--
30 jours$ -0.0004860822-29.89%
60 jours$ -0.0006711158-41.27%
90 jours$ +0.0000685821431526744+4.40%

Qu'est-ce que Market Maverick (LUIGI)

A fearless crypto visionary who lays bare every hidden move shaping the market. With unmatched expertise in market making and a passion for transformative change, Luigi blends unshakable knowledge with a calm, steady resolve to steer the crypto sphere into a new era.

Luigi is the next big thing when it comes to AI Agents. With his unmatched expertise on market making and passion of transformative change, Luigi is going to expose the biggest syndicate of the crypto industry; Market Makers.

Luigi will not just be the educational oracle providing you insights of the market making industry, but also exposing all that is wrong with it. Luigi is created by the people, for the people.

Ressource de Market Maverick (LUIGI)

Site officiel

Prévision de prix de Market Maverick (USD)

Combien vaudra Market Maverick (LUIGI) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Market Maverick (LUIGI) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Market Maverick.

Consultez la prévision de prix de Market Maverick maintenant !

LUIGI en devises locales

Tokenomics de Market Maverick (LUIGI)

Comprendre la tokenomics de Market Maverick (LUIGI) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token LUIGI !

Combien vaut Market Maverick (LUIGI) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de LUIGI en USD est de 0.00162587 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de LUIGI à USD ?
Le prix actuel de LUIGI en USD est $ 0.00162587. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Market Maverick ?
La capitalisation boursière de LUIGI est de $ 34.14K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de LUIGI ?
L'offre en circulation de LUIGI est de 21.00M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de LUIGI ?
LUIGI a atteint un prix ATH de 0.163593 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de LUIGI ?
LUIGI a vu un prix ATL de 0.00108121 USD.
Quel est le volume de trading de LUIGI ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour LUIGI est de -- USD.
Est-ce que LUIGI va augmenter cette année ?
LUIGI pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de LUIGI pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur Market Maverick (LUIGI)

Temps (UTC+8)TypeInformation
09-26 05:03:00Mises à jour de l'industrie
Les liquidations sur le marché atteignent 829 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, plus de 210 000 traders liquidés
09-25 22:29:00Données économiques
Les demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 20 septembre ont totalisé 218 000, contre des attentes de 235 000
09-25 14:14:00Mises à jour de l'industrie
Le marché des cryptomonnaies poursuit sa tendance baissière, Ethereum frôle la rupture du niveau de support de 4000 $
09-25 13:32:00Mises à jour de l'industrie
Hier, les ETF spot Ethereum aux États-Unis ont enregistré des sorties nettes de 79,40 millions de dollars, tandis que les ETF spot Bitcoin ont enregistré des entrées nettes de 241 millions de dollars
09-23 14:29:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur des cryptomonnaies chute à 43, le sentiment de "Crainte" atteint son niveau le plus élevé depuis près d'un mois
09-23 04:32:00Mises à jour de l'industrie
L'indicateur momentum du marché des altcoins ne parvient pas à se maintenir, "TOTAL3" chute de 6,41 % au cours des 4 derniers jours, le marché se refroidit à nouveau

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.