Qu'est-ce que MARS (MARS)

Mars Token is a community-driven crypto project built to support wildlife conservation efforts, starting with a real-world impact at Tanganyika Wildlife Park in Kansas. Inspired by the birth of a baby pygmy hippo on June 26, 2025, the Mars community rallied to raise over $3,000 in donations to help name and support the animal—now officially named “Mars.” This project blends blockchain innovation with real-world giving. Through creator rewards, NFT campaigns, and merchandise, Mars Token creates ongoing funding opportunities for endangered species while rewarding holders with unique digital collectibles and future perks like special access to the park. Mars isn’t just a token—it’s a mission to make crypto meaningful by driving awareness, donations, and long-term support for animal conservation.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de MARS (MARS) Site officiel

Prévision de prix de MARS (USD)

Combien vaudra MARS (MARS) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs MARS (MARS) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour MARS.

Consultez la prévision de prix de MARS maintenant !

MARS en devises locales

Essayez le convertisseur

Tokenomics de MARS (MARS)

Comprendre la tokenomics de MARS (MARS) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token MARS !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur MARS (MARS) Combien vaut MARS (MARS) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de MARS en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de MARS à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de MARS en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de MARS ? La capitalisation boursière de MARS est de $ 545.93K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de MARS ? L'offre en circulation de MARS est de 999.85M USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de MARS ? MARS a atteint un prix ATH de 0.00208572 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de MARS ? MARS a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de MARS ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour MARS est de -- USD . Est-ce que MARS va augmenter cette année ? MARS pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de MARS pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur MARS (MARS)