Prix de MARS (MARS)
+5.50%
+37.62%
+6.43%
+6.43%
Le prix en temps réel de MARS (MARS) est de --. Au cours des dernières 24 heures, MARS a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MARS est $ 0.00208572, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.
En termes de performance à court terme, MARS a évolué de +5.50% au cours de la dernière heure, +37.62% sur 24 heures et de +6.43% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de MARS est de $ 545.93K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MARS est de 999.85M, avec une offre totale de 999850608.144244. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 545.93K.
Aujourd'hui, la variation du prix de MARS en USD était de $ +0.00014925.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de MARS en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de MARS en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de MARS en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ +0.00014925
|+37.62%
|30 jours
|$ 0
|-30.18%
|60 jours
|$ 0
|--
|90 jours
|$ 0
|--
Mars Token is a community-driven crypto project built to support wildlife conservation efforts, starting with a real-world impact at Tanganyika Wildlife Park in Kansas. Inspired by the birth of a baby pygmy hippo on June 26, 2025, the Mars community rallied to raise over $3,000 in donations to help name and support the animal—now officially named “Mars.” This project blends blockchain innovation with real-world giving. Through creator rewards, NFT campaigns, and merchandise, Mars Token creates ongoing funding opportunities for endangered species while rewarding holders with unique digital collectibles and future perks like special access to the park. Mars isn’t just a token—it’s a mission to make crypto meaningful by driving awareness, donations, and long-term support for animal conservation.
