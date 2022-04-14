Tokenomics de Mars Doge (MDOGE)
Mars Doge’s vision: Global traffic blessing, winner consensus. Mars Doge symbolizes the spirit of forging ahead in adversity and bravely pursuing dreams. In the future, MDOGE will continue to expand its applications and enable ecological empowerment, making MDOGE become part of users' realization of the "victory philosophy". MDOGE is a belief and the cry of every adventurer. Let us write the highlight moments with the blessing of global traffic and the attitude of a winner - play and win!
Our goal is to use the power of the community to promote the creation of a COIN that truly has intrinsic value and symbolic meaning in human history and commemorates mankind's journey to the stars. This is a great and arduous experiment, and it is also an attempt that will surely lead to victory. What we need to do is to continue to share and hold Mdoge, and shock the world through a 10,000-fold increase, thus promoting the extension of our ideas to the public.
Tokenomics et analyse de prix de Mars Doge (MDOGE)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Mars Doge (MDOGE), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Tokenomics de Mars Doge (MDOGE) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Mars Doge (MDOGE) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MDOGE qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MDOGE pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MDOGE, explorez le prix en direct du token MDOGE !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.