Informations sur le prix de Mars Protocol (MARS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0.01995473 Haut 24 h $ 0.02582704 Sommet historique $ 0.512804 Prix le plus bas $ 0.0000015 Variation du prix (1 h) +3.82% Changement de prix (1J) +20.39% Variation du prix (7 j) +40.01%

Le prix en temps réel de Mars Protocol (MARS) est de $0.02582941. Au cours des dernières 24 heures, MARS a évolué entre un minimum de $ 0.01995473 et un maximum de $ 0.02582704, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MARS est $ 0.512804, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0000015.

En termes de performance à court terme, MARS a évolué de +3.82% au cours de la dernière heure, +20.39% sur 24 heures et de +40.01% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Mars Protocol (MARS)

Capitalisation boursière $ 6.88M Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 14.93M Offre en circulation 266.47M Offre totale 577,958,415.667477

La capitalisation boursière actuelle de Mars Protocol est de $ 6.88M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MARS est de 266.47M, avec une offre totale de 577958415.667477. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 14.93M.