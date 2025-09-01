Qu'est-ce que Martin (MARTIN)

$Martin is a memecoin that is based on Martin which is the original Pepe character created by artist Matt Furie in 2005 for his comic series "Boy's Club." This green frog-like character with distinctive orange eyes and yellow underbelly became the foundation for one of the internet's most viral memes. Matt Furie first introduced Pepe in his 2005 comic, and the character gained widespread popularity through various online communities. The original Pepe design features Martin's signature relaxed expression, large round eyes, and distinctive green coloring that has become instantly recognizable worldwide. This NFT represents the authentic, original Pepe character - Martin - as envisioned by his creator, preserving the legacy of this iconic internet figure in the blockchain era.

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Martin (MARTIN) Combien vaut Martin (MARTIN) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de MARTIN en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de MARTIN à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de MARTIN en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de Martin ? La capitalisation boursière de MARTIN est de $ 182.25K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de MARTIN ? L'offre en circulation de MARTIN est de 1,000.00T USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de MARTIN ? MARTIN a atteint un prix ATH de 0 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de MARTIN ? MARTIN a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de MARTIN ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour MARTIN est de -- USD . Est-ce que MARTIN va augmenter cette année ? MARTIN pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de MARTIN pour une analyse plus approfondie.

