$Martin is a memecoin that is based on Martin which is the original Pepe character created by artist Matt Furie in 2005 for his comic series "Boy's Club." This green frog-like character with distinctive orange eyes and yellow underbelly became the foundation for one of the internet's most viral memes. Matt Furie first introduced Pepe in his 2005 comic, and the character gained widespread popularity through various online communities. The original Pepe design features Martin's signature relaxed expression, large round eyes, and distinctive green coloring that has become instantly recognizable worldwide. This NFT represents the authentic, original Pepe character - Martin - as envisioned by his creator, preserving the legacy of this iconic internet figure in the blockchain era.
Tokenomics de Martin (MARTIN) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Martin (MARTIN) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens MARTIN qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens MARTIN pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MARTIN, explorez le prix en direct du token MARTIN !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.