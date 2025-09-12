Informations sur le prix de Marvin The Robot (MARVIN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00542325 $ 0.00542325 $ 0.00542325 Bas 24 h $ 0.00569567 $ 0.00569567 $ 0.00569567 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00542325$ 0.00542325 $ 0.00542325 Haut 24 h $ 0.00569567$ 0.00569567 $ 0.00569567 Sommet historique $ 0.00568945$ 0.00568945 $ 0.00568945 Prix le plus bas $ 0.00493127$ 0.00493127 $ 0.00493127 Variation du prix (1 h) +2.32% Changement de prix (1J) +4.73% Variation du prix (7 j) -- Variation du prix (7 j) --

Le prix en temps réel de Marvin The Robot (MARVIN) est de $0.00569823. Au cours des dernières 24 heures, MARVIN a évolué entre un minimum de $ 0.00542325 et un maximum de $ 0.00569567, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de MARVIN est $ 0.00568945, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00493127.

En termes de performance à court terme, MARVIN a évolué de +2.32% au cours de la dernière heure, +4.73% sur 24 heures et de -- au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Marvin The Robot (MARVIN)

Capitalisation boursière $ 45.27K$ 45.27K $ 45.27K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 53.95K$ 53.95K $ 53.95K Offre en circulation 7.95M 7.95M 7.95M Offre totale 9,472,220.0 9,472,220.0 9,472,220.0

La capitalisation boursière actuelle de Marvin The Robot est de $ 45.27K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de MARVIN est de 7.95M, avec une offre totale de 9472220.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 53.95K.